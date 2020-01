38 procent Kamerleden tijdens debat op smartphone

Uit onderzoek van studenten van de Bildung Academie, schrijver Sidney Vollmer en startup myndr is gebleken dat bij plenaire vergaderingen – op ieder moment – 38% van de Kamerleden met een smartphone bezig is, met uitschieters naar 90 procent.

Wij vinden dat de aandacht van Kamerleden veel te kostbaar is, dat ze een voorbeeldfunctie hebben en dat het tijd is voor verandering. Daarom zijn we op fractievanaandacht.nl een burgerinitiatief begonnen, waarin we met klem oproepen tot duidelijke gedragsregels omtrent smartphonegebruik in de Tweede Kamer.



Dertien studenten hebben bij eenentwintig vergaderingen elke tien minuten geturfd vanaf de publieke tribune. We telden ruim 180 keer hoe vaak Kamerleden met hun smartphone bezig zijn. We zagen veel Instagram, Twitter en casual games (zoals Candy Crush) voorbijkomen

Help ons de aandacht van Kamerleden bewaken

Op onze actiesite kunnen Nederlanders onze petitie tekenen voor duidelijke gedragsregels. Ook kun je direct een mail sturen naar je eigen Kamerlid, en hem of haar zo vragen naar hun eigen smartphonegebruik.

Kamerleden: het zijn net mensen

“We zitten natuurlijk allemaal te veel op onze telefoon. Kamerleden zijn net mensen,” lacht Maarten Wolzak, CEO en oprichter van myndr. “Er wordt door grote techbedrijven op listige wijze om onze aandacht gevochten. Dus ook om die van hen. Maar ieder Kamerlid vertegenwoordigt 70.000 kiezers. Hun aandacht is nóg kostbaarder. En die aandacht hoort voor Nederland te zijn.”



Sidney Vollmer, schrijver en bedenker van het initiatief, maakt zich ook zorgen over het digitale gedrag van Kamerleden. “Door filterbubbels, nepnieuws en algoritmes staat de democratie wereldwijd onder druk. Lang niet alle Kamerleden hebben door hoe vernuftig er wordt gevochten om hun aandacht. Die is te belangrijk om te verspillen. Daarnaast hebben ze een voorbeeldfunctie. Kamervoorzitter Khadija Arib noemde het niet voor niets de grootste ergernis bij kiezers.”



Wederhoor: Kamervoorzitter Mw. Arib

Aan RTL Nieuws laat Kamervoorzitter Khadija Arib weten dat er meer bewustwording is onder Kamerleden. En dat de smartphone een handig middel is om belangrijke informatie op te zoeken.

De initiatiefnemers zijn teleurgesteld door deze reactie: "Dat "belangrijke middel" zorgt voor onnoemelijk veel afleiding. We zien haar Kamerleden namelijk vaker wel dan niet met ándere dingen dan werk bezig zijn. Bovendien straalt hun gescroll en geswipe buitengewoon slecht af op alle mensen in de samenleving die óók worstelen met smartphones. Het is tijd voor mevrouw Arib om in te grijpen."



Wederhoor: Kamerleden

Gevraagd naar hun digitale gedrag – middels een enquête – reageerden slechts veertien Kamerleden. Allemaal gaven aan dat ze met hun medewerkers overleggen via de smartphone. Zeven Kamerleden erkenden ook social media te gebruiken tijdens vergaderingen. Niemand zei te gamen. Slechts één Kamerlid gaf aan voor algemene gedragsregels te zijn. (Verslaafden zijn zelden degene die als eerste inzien dat ze verslaafd zijn, nietwaar? ;-)

Het minst aandachtige Kamerlid

Besloten is om nog niet te publiceren welk Kamerlid het meest op zijn of haar telefoon zit. Sidney Vollmer: “Dit is een Kamerbreed probleem. Maar in de nabije toekomst wordt opnieuw geturfd. Als we dan dezelfde resultaten zien, overwegen we wél namen en rugnummers te publiceren. Maar laten we eerst met zijn allen de petitie een groot succes maken. En allemaal onze Kamerleden mailen om tekst en uitleg.”