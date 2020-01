Nieuwe coldcasekalender ook in tbs-instellingen

De politie brengt in 2020 opnieuw een coldcasekalender uit. Voor het vierde jaar op rij wordt de kalender met 52 zaken verspreid onder gevangenen, in de hoop dat dit waardevolle tips oplevert. Dit jaar ontvangen ook alle tbs-instellingen in Nederland de kalender.

‘Elk jaar levert de kalender nieuwe informatie op in oude zaken’, vertelt Aart Garssen, landelijk projectleider cold cases van de politie. ‘Cold cases zijn vaak complexe zaken die een lange adem vragen van politie en het Openbaar Ministerie. In 2019 hebben de coldcaseteams van de politie mooie resultaten geboekt. Verdachten zijn jaren later alsnog opgepakt en door het OM voor de rechter gebracht. Ook hebben verschillende onbekende doden een naam gekregen.’

202 tips

In 2019 kreeg de politie 202 tips die direct te linken zijn aan de coldcasekalender. Het totale aantal tips ligt vermoedelijk hoger, omdat veel mensen ook anoniem tippen. In 2019 zijn veel onderzoeken gedaan naar aanleiding van de binnengekomen informatie. Twee zaken zijn heropend. Hoewel nog geen zaak aanwijsbaar door de coldcasekalender is opgelost, zorgt de kalender elk jaar voor nieuwe informatie over cold cases. Garssen: ‘We zijn blij dat de kalender elk jaar nieuwe tips oplevert, die ons helpen in onze zoektocht naar antwoorden. We vinden het belangrijk dat daders gevonden en bestraft worden en dat er duidelijkheid komt voor de nabestaanden. Dat kan een einde maken aan hun onzekerheid, vragen beantwoorden waarmee zij al jaren worstelen en bijdragen aan het verwerken van het verlies van hun dierbare.’

Verspreiding

De kalender wordt verspreid in gevangenissen en bij de reclassering. In 2020 wordt de kalender ook uitgedeeld binnen alle tbs-instellingen in Nederland.