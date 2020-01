Vrouw en kind onder glas na steen door ruit van trein, 2 jongens aangehouden

Donderdagmiddag heeft de politie in Heerhugowaard twee jongens aangehouden die mogelijk een voorbijrijdende trein hebben bekogeld met stenen. 'Door een gegooide steen sneuvelde een raam van de trein. In de trein kwam een vrouw, met kind, onder het glas te zitten', zo meldt de politie vrijdag.

Bekogeld met stenen

Het incident gebeurde donderdagmiddag ter hoogte van de Hectorlaan in Heerhugowaard. Rond 12.30 uur werd een trein bekogeld met stenen. 'Twee jongens zijn kort na het incident aangehouden, dit tweetal liep over het spoor', aldus de politie.

Vrouw met kind

De politie komt graag in contact met de vrouw die met haar kind onder het glas kwam te zitten. Er kan gebeld worden met 0900-8844. Ook andere getuigen kunnen bellen met dit nummer. De trein is na het incident stilgezet op station Heerhugowaard.

2e incident

Woensdagmiddag rond 14.30 uur was ook een incident in Heerhugowaard. Ook toen werd met stenen gegooid. Dit was op de Bickerstraat. De politie heeft toen wel een groepje jongeren staande gehouden. Maar dit heeft niet geresulteerd in aanhoudingen. Ook hier is de politie op zoek naar getuigen.