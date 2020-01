Het kan maandagochtend wel eens glad worden

Landinwaarts wordt het nevelig en ontstaat hier en daar mist. De minimumtemperatuur ligt tussen 3°C aan de kust en -3 °C plaatselijk landinwaarts en waar het nog nat is kan het glad worden. De wind wordt noordwestelijk en overwegend zwak.

Maandag overdag lost de mist geleidelijk op de meeste plaatsen op en volgen er perioden met zon. In sommige gebieden kan de mist ook hardnekkig zijn of overgaan in laaghangende bewolking. In het noorden komt er in de loop van de dag meer bewolking. Het blijft droog. De middagtemperatuur komt uit rond 7°C, daar waar mist lang blijft hangen enkele graden lager. De wind is zwak, in het noordelijk kustgebied matig, en draait vrijwel overal naar zuidwest. In het zuiden is de wind veranderlijk