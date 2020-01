Crimineel Omar L. na ontsnappingspoging nu overgebracht naar Vught

Omar L., die tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, is zondag overgeplaatst vanuit de Penitentiarie Inrichting in Zutphen naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dit heeft zijn advocaat Sander Janssen bevestigd.

De overplaatsing vond plaats nadat enkele personen zondagochtend een poging deden om hem te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen.

Er werd zondagochtend een brandend busje voor de gevangenis in Zutphen gezet. Volgens de politie probeerden meerdere personen in te breken in de gevangenis om iemand te helpen ontsnappen. Maar die poging is dus mislukt. De politie heeft later op de dag vier mannen aangehouden. Ze konden na een wilde achtervolging worden aangehouden op N813 bij het Gelderse Wehl. Ze werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident rond de gevangenis.