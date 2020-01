Overlevingskansen voor mensen met kanker weer toegenomen

65 procent van de patiënten die in 2013 de diagnose kanker kreeg, was 5 jaar later nog in leven. Een jaar eeerder lag dat nog op 64 procent. Toen de Nederlandse Kankerregistratie begon, leefde 43 procent van de mensen 5 jaar na de diagnose nog. Nu is dat dus toegenomen tot 65 procent. Dit melden meerdere media maandag.

'Vijfjaarsoverleving' neemt elk jaar met 1 procent toe

Ieder jaar neemt de zogeheten 'vijfjaarsoverleving' met ongeveer 1 procent toe. Dat komt door betere en snellere diagnoses. De kans op overleving is vooral flink toegenomen bij onder meer prostaatkanker, darmkanker, borstkanker, nierkanker, slokdarmkanker en vele soorten bloed- en lymfeklierkanker. De overlevingskans voor mensen met longkanker is voor het eerst een beetje gestegen. Was tot 2003 slechts 12 procent van de patiënten nog in leven 5 jaar na de diagnose, nu is dat 21 procent.

Voor veel kankersoorten geldt zelfs dat vier op de vijf patiënten de ziekte overleven. Het gaat om huidkanker, borstkanker, prostaatkanker en minder vaak voorkomende soorten als zaadbalkanker en hodgkinlymfoom.

Vooruitgang niet bij alle kankersoorten

Maar de vooruitgang geldt voor alle kankersoorten. Bij maagkanker en blaaskanker is nauwelijks vooruitgang geboekt als het gaat om het aantal patiënten dat de ziekte overleeft. En de kans op genezing van alvleesklierkanker is met 5 procent nog steeds het kleinst.