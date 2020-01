Twee minderjarigen opgepakt voor overval op supermarkt

Maandagavond vond een overval plaats op een supermarkt in Swalmen door meerdere personen. Kort na deze overval werd in de Stationsstraat in Swalmen een verdachte aangehouden.

De identiteit van deze persoon is inmiddels bekend en betreft een 15-jarige inwoner van Venlo. Hij had zich verstopt in de voortuin van een woning. Kort hierna werd een tweede verdachte aangetroffen, eveneens in een voortuin aan de Stationsstraat. Dit betreft een 17-jarige inwoner van Venlo. Beiden zijn ingesloten voor nader onderzoek. Een onderzoek naar de andere verdachten loopt nog.