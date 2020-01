Taakstraf voor oud-voorzitter die geld van hockeyclub verduisterde

Een 58-jarige man uit Vianen is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De man, een oud-voorzitter van een hockeyclub in Vianen, verduisterde jarenlang tienduizenden euro’s van de hockeyclub. In totaal gaat het om ruim 35.000 euro.

Verschillende betalingen

In de periode van januari 2014 tot en met november 2017 nam de man verschillende keren grote geldbedragen op. Dit deed hij met de bankpas van de hockeyclub. Daarnaast kocht hij meerdere goederen bij verschillende winkels. Uit kassabonnen valt op te maken dat het om artikelen gaat die niet voor de hockeyclub waren en daar ook niet zijn teruggevonden. Verdachte heeft verklaard dat de goederen bij hem thuis staan. Naast deze betalingen, gebruikte hij het geld van de hockeyclub onder andere ook voor de aanschaf van een auto en het onderhoud daaraan. Ook betaalde hij er een verkeersboete mee.

Voorgeschoten

De verdachte verklaarde op zitting dat er geen sprake is geweest van verduistering. Volgens hem ging het om verrekening van geld dat hij voor de hockeyclub had voorgeschoten vanuit zijn privé gelden. De rechtbank gaat hier niet in mee. Uit niets blijkt dat de verdachte hier toestemming voor had van de hockeyclub. Ook heeft hij niet kunnen bewijzen dat hij geld heeft voorgeschoten. De verdachte heeft nooit kwitanties en bewijzen van geldtransacties kunnen overleggen.

Veroordeling

De verdachte misbruikte zijn positie als voorzitter en bestuurder en heeft de club financieel gedupeerd. De rechtbank rekent dit de verdachte aan en legt hem de maximale taakstraf van 240 uur op. Bij het opleggen van deze straf houdt de rechtbank rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zo acht de rechtbank het niet aannemelijk dat hij opnieuw dit soort feiten pleegt. Ook is hij niet eerder met politie en/of justitie in aanraking geweest. De rechtbank ziet mede daardoor geen aanleiding voor een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden, zoals de officier van justitie vorderde. In een eerdere civiele procedure oordeelde de rechter al dat de man een geldbedrag van bijna 100.000 euro moet terugbetalen aan de hockeyclub.