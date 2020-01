Kort geding Jehovah's Getuigen niet openbaar

Onderzoeksrapport

De Jehovah’s Getuigen willen met de zaak voorkomen dat een onderzoeksrapport over hen gepubliceerd wordt. Dit rapport is gemaakt door de Universiteit Utrecht, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In het onderzoeksrapport wordt seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap in kaart gebracht. De Jehovah’s Getuigen wilden dat het kort geding achter gesloten deuren behandeld zou worden. De voorzieningenrechter wees dit verzoek toe.

Zonder pers en publiek

Het geschil tussen partijen gaat om de inhoud van het rapport. Als dat in de openbaarheid op de zitting wordt besproken, komt juist naar buiten wat de Jehovah’s met het kort geding willen voorkomen. Met het oog op een ‘goede rechtsbedeling’ behandelt de voorzieningenrechter de zaak daarom zonder pers en publiek. Als de voorzieningenrechter uitspraak doet in de zaak over de publicatie, zal die wél openbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn.