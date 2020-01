Onderzoek UU: 'Jehova's doen meestal geen aangifte bij de politie van seksueel misbruik'

Ook zijn ze vaak negatief over de interne afhandeling van het misbruik. Bij de onderzoekers meldden zich 751 mensen. 292 van hen hadden persoonlijke ervaringen en 492 kwamen met meldingen van misbruik dat een ander was overkomen. Daarvan deed slechts een kwart aangifte bij de politie. In bijna de helft van alle gemelde misbruikgevallen ging het om incest.

Gesloten cultuur

Slachtoffers die seksueel misbruikt waren en dat alleen meldden aan ouders of ouderlingen binnen de gemeenschap geven aan de afhandeling van het misbruik als rapportcijfer een 3,3. Dat het seksueel misbruik niet grondig wordt onderzocht wijten de deelnemers aan het onderzoek aan de gesloten cultuur van de Jehova's Getuigen. Volgens de onderzoekers richten de ouderlingen zich vooral op het bijeenhouden van de gemeenschap en sturen zij snel aan op verzoening van dader en slachtoffer. Daarbij blijft de nazorg voor het misbruikslachtoffer onderbelicht, zo schrijft de NOS donderdag.

De opstellers van het onderzoeksrapport adviseren de regering onder meer de Jehovah's Getuigen, maar ook andere organisaties, wettelijk te verplichten om naar de politie te gaan met verdenkingen of meldingen van seksueel misbruik.

Kort geding

De Jehova's Getuigen wilden met een kort geding voorkomen dat het rapport over hen donderdag openbaar zou worden gemaakt. De voorzieningsrechter heeft dat verzoek afgewezen. Het onderzoeksrapport dat de door UU is gemaakt zou volgens Jehova's Getuigen wetenschappelijk en feitelijk onjuist zijn en lasterlijk. Daarnaast vonden ze het rapport ook discriminerend omdat omdat het zich alleen richt op één organisatie en voorbijgaat aan andere geloofsgemeenschappen. De onderzoeksrechter vond het belang dat met het rapport gediend wordt zwaarder wegen dan de bezwaren van de Jehova's Getuigen, ook omdat die bezwaren voor een belangrijk deel onjuist zijn.

Onafhankelijk onderzoek geweigerd

Minister Dekker had eerder aan het kerkgenootschap gevraagd een onafhankelijk onderzoek naar de meldingen in te stellen. Maar dat hebben de Jehova's tot nu toe geweigerd.