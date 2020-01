Aantal valse eurobiljetten stabiel

In 2019 zijn in Nederland 38.900 valse eurobiljetten onderschept. Dit aantal ligt op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Wereldwijd werden in totaal 559.000 valse eurobiljetten aangetroffen, een daling van 0,7% ten opzichte van 2018. De meest vervalste coupures zijn biljetten van €20 en €50.