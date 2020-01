Stomdronken bestuurster aangehouden

De politie heeft zaterdagmiddag 25 januari op de snelweg A16 ter hoogte van Dordrecht een 53-jarige vrouw uit Rijsbergen aangehouden voor rijden onder invloed. De vrouw had een alcoholpromillage van 3,9 (1720 Ug/l in haar bloed. Haar rijbewijs is in beslag genomen en de vrouw is ter ontnuchtering ingesloten. De officier van justitie eist 22 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid en een werkstraf van honderd uur. De rechter zal hierover beslissen