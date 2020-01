Jongen klimt op dak geparkeerde politiebus

Echter werd het tweetal, dat zich onbespied waande, ook gefilmd door een beveiligingscamera van de politie. Cameratoezicht zag live hoe de jongen op de bus klom en voor het filmpje 'stoer' zijn middelvingers op stak. Na het filmen liep het tweetal de Smedestraat in. Daar werd het tweetal al snel gespot door opgeroepen agenten.

In eerste instantie werd het filmen en staan op de politiebus in alle toonaarden ontkent. Tot de agenten van cameratoezicht het filmpje kregen, toen was er geen ontkennen meer aan. De jongen is aangehouden en in de politiebus meegenomen naar het politiebureau. Daar heeft hij de nacht in een politiecel moeten doorbrengen.

Zijn filmende vriend, een 18-jarige jongen uit Overveen, mocht zijn weg vervolgen met een boete op zak.