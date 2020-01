Waarschuwing oplichting via WhatsApp

Geraffineerde oplichting

Bij oplichting via de WhatsApp kan het gaan om een appje van een "familielid". Het gaat vaak om een volwassen zoon of dochter. Deze heeft dringend geld nodig en belooft het snel weer terug te betalen. In werkelijkheid kan het appje van een oplichter komen die zich voordoet als je zoon of dochter. De oplichters gaan daarbij zeer geraffineerd te werk. Eerst laten ze via een app weten een "nieuw telefoonnummer" te hebben, compleet met profielfoto van de persoon van wie ze de identiteit gebruiken. Deze foto hebben ze van sociale media gehaald, evenals informatie over familierelaties en hoe mensen elkaar aanspreken. Scherm daarom je facebookpagina af voor onbekenden.

Ruis veroorzaakt ruis

Pogingen tot telefonisch contact en kritische vragen weten oplichters handig te omzeilen. Als je naar het "nieuwe" telefoonnummer belt, hoor je veel ruis en een stem. Aangevers menen de stem van de bekende te horen en gaan alsnog over tot betaling. Het overgemaakte geld wordt direct doorgesluisd. Lees op de site van Fraudehelpdesk hoe zo’n gesprekje kan verlopen. Gemiddeld zijn slachtoffers ruim 2.000 euro kwijt.

Doe aangifte

Achteraf schamen mensen zich, omdat ze zich om de tuin hebben laten leiden, maar de oplichters gaan geraffineerd te werk. Wacht niet om aangifte te doen of meld bij de politie dat er een poging is ondernomen. De politie kan met toestemming van het Openbaar Ministerie onderzoeksmiddelen inzetten om de verdachte te achterhalen, ook als de oplichter de verbinding heeft verbroken. De banken werken daarin met de politie samen.

Voor juridische hulp kan je terecht bij het Bureau Slachtofferhulp. Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar kunnen je ook informeren over de juridische mogelijkheden. Meer informatie over oplichting vind je via onder meer via Politie.nl en de Fraudehelpdesk.