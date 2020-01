Stagiair verliest 2 tenen, bedrijf krijgt geldboete

De rechtbank in Oost-Brabant heeft maandag bedrijf uit Tilburg een geldboete opgelegd nadat in maart 2016 een 15-jarige stagiair ernstig gewond raakte tijdens het orderpicken. 'De geldboete bedaagd 40.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk;, zo meldt de rechtbank maandag.

Elektrische pallettruck

De 15-jarige jongen liep in maart 2016 stage bij het bedrijf en kreeg de opdracht om met een elektrische pallettruck te werken in het magazijn. Op enig moment raakte de jongen met zijn voet bekneld tussen de pallettruck en een vangrail/muur. Als gevolg daarvan liep de jongen crushletsel op. Zijn middenvoetsbeentjes zijn verbrijzeld en twee tenen moesten worden geamputeerd.

Niet gecertificeerd

Volgens de rechtbank mocht het bedrijf de jongen dit werk niet laten doen, omdat hij er niet bevoegd en gecertificeerd voor was. Zijn werkgever verzuimde daarnaast om hem permanent in de gaten te houden tijdens zijn werkzaamheden. Het bedrijf overtrad daarmee de Arbeidsomstandighedenwet en is daarvoor strafbaar.

Bedrijf verantwoordelijk

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat het bedrijf de verantwoordelijkheid droeg voor de veiligheid en het welzijn van de stagiair op de werkplaats. Het bedrijf was verplicht om adequate en passende maatregelen te treffen tegen eventuele gevaren op de werkvloer. Dit liet het bedrijf na. Het bedrijf realiseerde zich onvoldoende wat de veiligheidsrisico's waren bij de opgedragen werkzaamheden van de stagiair.

Veiligheidsbeleid aangescherpt

Daarnaast weegt mee dat het bedrijf na het ongeval het veiligheidsbeleid en het beleid voor het werken met jeugdigen heeft aangescherpt om een nieuw ongeval te voorkomen. De rechtbank vindt, net als de officier van justitie, een geldboete van 40.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, op z'n plaats.