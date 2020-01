'Onderzoeken Justitie en Veiligheid al jaren beïnvloed'

In 2017 stappen zeven medewerkers naar de coördinator Integriteit. Hier dienen zij klachten in over een cultuur van oneigenlijke beïnvloeding. Hierdoor werd onwelgevallige conclusies uit hun onderzoeken geneutraliseerd of zelfs achtergehouden voor onder andere de Tweede Kamer.

Bij de inspectie zou volgens de klokkenluiders jarenlang een verkeerde cultuur heersen. Hierdoor kregen sommige inspecteurs burnout-achtige klachten of gingen andere bewust eerder met pensioen.

Onderzoeken naar onder andere de politie, brandweer en de IND zouden zijn beïnvloed. Zo ook het onderzoek naar de ‘nekklem’ en de dood van Mitch Henriquez.