Helikopter spot verstopte verdachte

Een 21-jarige man uit Alkmaar is maandagavond rond 21.20 uur aangehouden na een woninginbraak in Broek op Langedijk. Twee inbrekers werden door een oplettende getuige betrapt.

Het tweetal ging er vandoor en werd gezien door agenten. Eén verdachte wist uiteindelijk te ontkomen. De andere verdachte werd gepakt na een zoekactie. Daarbij werd onder andere de politiehelikopter ingezet. Agenten troffen natte schoensporen aan. Door de helikopter werd de verdachte, die zich goed verstopt had, gespot. Agenten op de grond wisten de verdachten aan te houden.



De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en onderzoek. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van de tweede verdachte.