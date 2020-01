Senaat stemt in met wetsvoorstel Wijziging huursomstijging woningcorporaties

Hiermee is de afspraak over de huursomstijging uit het Sociaal Huurakkoord 2018 in de wetgeving verwerkt. Het komen tot een Sociaal Huurakkoord maakte deel uit van de Nationale Woonagenda die de minister met onder meer Aedes en Woonbond in voorjaar 2018 heeft opgesteld. Nadat dit in eerste instantie niet leek te lukken, zijn Aedes en Woonbond na aandringen van de minister eind 2018 alsnog tot een gezamenlijk akkoord gekomen. Met deze wetswijziging wordt de gemiddelde huurverhoging (maximale huursomstijging) per woningcorporatie vastgesteld op inflatieniveau. De huren van sociale huurwoningen stijgen daardoor minder snel.

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen): “De huren voor veel zittende huurders van een sociale huurwoning gaan met deze wetswijziging minder snel omhoog. Zo dragen we bij aan betaalbare huren voor huurders met een laag inkomen, terwijl er ook nog ruimte is voor het verder verduurzamen van de huizen.”

Maximaal inflatie

De maximale huursomstijging is het percentage waarmee het gemiddelde van de huurprijzen van de door een woningcorporatie verhuurde zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) per kalenderjaar mag stijgen. De gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie wordt nu vanaf 2020 op inflatieniveau gesteld (was inflatieniveau plus 1 procentpunt). Hierdoor wordt de gemiddelde huurverhoging bij huurders van corporaties beperkt.

Lokaal

Deze wetswijziging maakt het daarnaast mogelijk voor een woningcorporatie om met huurdersorganisatie(s) en gemeente(n) in de prestatieafspraken lokaal een hogere maximale jaarlijkse huursomstijging dan inflatieniveau af te spreken, tot maximaal inflatie plus 1 procentpunt. Deze lokaal hogere maximale huursomstijging kan ingezet worden om investeringscapaciteit te creëren voor bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering. In bijvoorbeeld Amsterdam hebben de partijen al, vooruitlopend op deze wetswijziging, een hogere huursomstijging afgesproken.