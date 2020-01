Loungen mag ook buiten

Extra ruimte

Dat tuinen steeds vaker een extra ruimte worden, heeft ook te maken dat de tuinen in nieuwbouwwijken steeds kleiner worden. Daarbij komt dat veel mensen tegenwoordig nauwelijks tijd hebben om in de tuin te werken. Ze willen een onderhoudsvrije tuin. Veel tuinen verstenen en worden daardoor steeds minder een tuin. Buitenruimtes worden steeds vaker een verlengstuk van binnenruimtes. Waranda’s of grote zonnezeilen zorgen ook nog eens voor een permanent dak in de tuin.

Zithoek

Loungesets voor in de tuin zijn ‘all weather’. De moderne loungebank is niet van een ‘gewone’ binnenbank te onderscheiden. Meubels die buiten staan zijn ook geschikt om er binnenshuis van te genieten. De tuin is dus een verlengstuk van het huis. De tuinkamer is daar een sprekend voorbeeld van, waar je tegelijkertijd buiten en binnen bent.

Lounge

Een loungebank is veelal gemaakt van hoogwaardige materialen zoals wicker met een frame van aluminium en met roestvrij stalen poten. Kussens hebben een weerbestendige vulling en de kussenhoezen zijn gemaakt van een speciale stof waardoor de kussens weerbestendig zijn en lang mooi blijven.

Het begrip ‘loungen’ is inmiddels volledig ingeburgerd en de activiteit van het liggend genieten en niksen is nog steeds in. Op de vrije dag luieren in de tuin, op het terras. Even lekker tot rust komen. Met een goede veranda kun je eigenlijk altijd buiten zijn.