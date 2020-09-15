Berging Duits jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog gestart

Defensie is vandaag begonnen met de berging van een Messerschmitt BF 109 uit de Tweede Wereldoorlog. Ook stoffelijke resten van de vlieger zitten mogelijk nog in de grond. Het toestel ligt in de Gelderse gemeente Heerde vlakbij het dorp Veessen.

Bergers hebben eerst een stalen bak rondom de crashplek aan de oever van de IJssel in Veessen gemaakt. Vervolgens hebben ze het grondwater weggepompt. Vandaag is de berging gestart, waarbij de plek laagje voor laagje wordt afgegraven.

Op 30 januari 1944 is daar een éénpersoons jachtvliegtuig Messerschmitt BF 109 neergestort. Een deel van het vliegtuig werd al in 1951 geruimd. Vertegenwoordigers van de landelijke Studiegroep Luchtoorlog hadden het vermoeden dat het motorblok met toebehoren nog op de locatie lagen. Dit beeld is bevestigd door een dieptedetectie die in 2024 is uitgevoerd.

Explosieven

De Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht haalt de vliegtuigresten weg. De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BID-KL) identificeert de eventueel gevonden stoffelijke resten. Mogelijke explosieven worden geruimd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De Stafofficier Vliegtuigbergingen van de Koninklijke Luchtmacht is verantwoordelijk voor de berging. Naar verwachting is de operatie begin oktober afgerond.

Vermiste vliegers

De berging maakt deel uit van het Nationaal Programma voor vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen meer dan 5.500 vliegtuigen in Nederland verloren. Van een groot deel liggen nog restanten op de bodem.

Het nationaal programma ondersteunt gemeenten bij de kosten van een vliegtuigberging.