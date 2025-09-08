Man op verdenking aanranding meerdere vrouwen in bus aangehouden

Op zondagavond 7 september zijn drie vrouwen ongewenst aangeraakt in de bus van station Ede-Wageningen naar station Wageningen. 'Er is melding van gedaan bij de politie, die ter plaatse kwam bij station Wageningen. Daar werd de man aangehouden op verdenking van aanranding', zo meldt de politie maandag.

Aangeraakt in de bus

De drie vrouwen, alle drie twintigers uit Wageningen, stapten de bus in op station Ede-Wageningen en werden in de bus aangeraakt door een onbekende man. De vrouwen en omstanders in de bus reageerden alert en deden melding bij de politie. Ook zetten zij de man de bus uit bij de bushalte bij de campus van de Wageningen Universiteit.

Litouwse nationaliteit

De politie kwam ter plaatse op station Wageningen en trof de bus met de drie vrouwen aan. Even later kwam een volgende bus aan, waar de verdachte in zat. De man van 32 jaar is direct aangehouden op verdenking van aanranding. Zijn woonplaats is onbekend. Hij heeft de Litouwse nationaliteit.

Melding doen

De politie waardeert het adequate optreden van de vrouwen en de omstanders in de bus en wil benadrukken dat het belangrijk is om melding te doen van dit soort situaties. Bij een melding kan de politie snel ter plaatse komen, wat in dit geval resulteerde in een aanhouding.

Onderzoek

Er is aangifte gedaan tegen de verdachte en de politie doet nader onderzoek. De verdachte zit op dit moment vast.