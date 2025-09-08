Leidinggevenden in de zorg luiden noodklok

Ruim de helft (54%) van de managers en directieleden in de zorg observeert regelmatig emotioneel en fysiek uitgeputte medewerkers op de werkvloer. Leidinggevenden signaleren dat de uitputting ervoor zorgt dat medewerkers minder kunnen meepraten over belangrijke thema’s op het werk. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ onder leidinggevenden in de zorgsector. Volgens IZZ toont dit aan dat het zorginfarct niet langer een toekomstscenario is, maar al volop gaande.

Leidinggevenden observeren niet alleen uitgeputte medewerkers, maar zien ook wat hen belemmert bij inspraak:

• Werkdruk: 48% van managers ziet dit als belemmering voor inspraak;

• Gebrek aan tijd: 36% signaleert tijdstekort als hindernis voor inspraak;

• Hiërarchische besluitvorming: 34% erkent dat rigide structuren inspraak beperken.

Leidinggevenden ervaren crisis zelf

De bevraagde leidinggevenden, managers en directieleden schetsen een alarmerend beeld van wat zij dagelijks meemaken:

• 67% kampt met personeelstekorten;

• 61% ervaart hoge werkdruk;

• 42% heeft last van regeldruk;

• 40% worstelt met werk-privébalans.

Vooravond al voorbij

Jan-Luuk de Groot, directeur van Stichting IZZ: "Het ministerie spreekt over de 'vooravond van het zorginfarct', maar leidinggevenden geven een ander signaal: we zijn al in crisis. Wanneer 54% regelmatig uitgeputte medewerkers ziet, 67% kampt met personeelstekorten en 79% zich zorgen maakt over toekomstige wachttijden, is de vooravond allang voorbij. Wanneer medewerker niet de energie hebben om mee te praten over belangrijke zaken die van invloed zijn op hun werk, is dat zorgelijk. De signalen zijn duidelijk: minder toegang tot zorg, maandenlange wachttijden in de GGZ en huisartsen die geen opvolgers vinden. Dit is geen waarschuwing meer, dit is de realiteit waar de zorgsector nu mee kampt. We moeten praten over acute maatregelen om medewerkers te behouden en aan te trekken voor de zorg."

Verandering noodzakelijk

De zorg merkt zelf dat zij in crisis zit. Door de uitputting blijft ziekteverzuim onwijs hoog, ook in de zomermaanden, wat laat zien dat er geen hersteltijd meer is. Waar vroeger de vakantietijd nog verlichting bracht, draait de zorg nu continu op volle toeren. We moeten als Nederlanders veel kritischer zijn over wanneer we daadwerkelijk zorg nodig hebben. Er is nog nooit zoveel capaciteit in de zorg geweest als nu, maar zorgmedewerkers hebben nog nooit zoveel druk als nu ervaren. Bewuster omgaan met zorggebruik is essentieel om de capaciteit beschikbaar te houden voor wie het écht nodig heeft. Tegelijk

kunnen zorgorganisaties ruimte bieden voor herstel aan zorgmedewerkers, door continu te investeren in het ondersteunen van hun zorgmedewerkers en het stimuleren van een goed teamwerk klimaat.

