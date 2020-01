Metaaldief loopt tegen de lamp tijdens diefstal bij recyclingbedrijf in de Amstelhoek

Gisterenavond is een metaaldief op heterdaad betrapt bij Pothuizen Metaalrecycling B.V. in de Amstelhoek.

Rond kwart voor zeven ontving de eigenaar van het recyclingbedrijf van voorbijgangers een melding dat er mogelijk een metaaldief actief was op het terrein. De eigenaar alarmeerde collega's en de politie. De toegesnelde collega's wisten de verdachte, die net van plan was weg te rijden, klem te rijden. Het duurde even tot de politie er was, maar uiteindelijk werd de verdachte ingerekend. In zijn voertuig werden diverse eerder ingeleverde metalen aangetroffen die de eigenaar van het terrein herkende.

De verdachte is volgens de melder vermoedelijk afkomstig uit Polen, gezien zijn gebrekkige Engels in combinatie met wat Pools gebrabbel. Naast de diefstal was het volgens de melder maar goed dat hij was klemgereden. Als dat niet was gebeurd dan was de verdachte een gevaar op de weg geweest. Zo was de man slecht aanspreekbaar door vermoedelijk drank, drugsgebruik of een combinatie van beiden.

Extra alert

De eigenaar van het Metaalrecycling is momenteel extra alert op de komst van ongenodigde gasten. Vorige week wisten onbekenden uit een naastgelegen pand ook al een dure professionele reiniger te stelen na inbraak.Vandaag zijn extra bewakingscamera's met meldingdetectors op het bedrijventerrein geplaatst. ''Wie zich nu nog op ons terrein durft te begeven loopt ons vanzelf tegen het lijf'', aldus de eigenaar.