Zeer grote brand op industrieterrein in Aalten, brandweer aan het nablussen

In een bedrijfspand op een industrieterrein aan de VIerde Broekdijk in Aalten heeft een grote, uitslaande brand gewoed, zo meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De brandweer is nog bezig met nablussen. Door het nablussen kan de rook van de brand aan de Vierde Broekdijk in Aalten kan komende uren nog iets toenemen. Hiervoor is een tweede NL-Alert verstuurd naar omwonenden.

De brand brak dinsdagavond rond 23.15 uit. Uit het dak van het pand sloegen vrijwel direct al hoge vlammen. Tien brandweerkorpsen met in totaal bijn 100 brandweerlieden zijn bezig om de brand te blussen. Er werden vier bluswagens, twee hoogwerkers en materieel voor waterwinning opgeroepen. De brand begon bij een pand van een interieurbouwer, maar sloeg over naar een naastgelegen pand. Volgens de brandweer was er niemand meer in het gebouw toen de brand uitbrak.

Rook en andere schadelijke lucht

De brand die volledig uitslaand is, veroorzaakt veel rook. Met een NL-Alert is de directe omgeving vannnacht gewaarschuwd voor de rook en en andere schadelijke lucht. De Veiligheidsegio Noord -en Oost Gelderland adviseert daarin om ramen en deuren en de ventilatiekanalen gesloten te houden. Het is nog onduidelijk welke stoffen en materialen in het bedrijf aanwezig waren en wat dus in de rook zit. De rook veroorzaakt stankoverlast tot in Winterswijk. Deze stank is hinderlijk, maar levert geen direct gevaar op voor de gezondheid.

Tot 2-3 kilometer van de brand kunnen roetdeeltjes en zwarte brokjes neerslaan. Dit zijn normale verbrandingsresten. Deze zijn ongevaarlijk. De kleinere deeltjes kunnen met water weggespoeld worden. De brokstukken kunnen opgeraapt worden met handschoenen aan en weggegooid worden als restafval. Groente en fruit uit de moestuin moeten goed afgespoeld worden. Bij twijfel de groente of fruit weggooien.

Bedrijven gesloten

De politie heeft in overleg met de brandweer alle bedrijven in de driehoek Vierde Broekdijk-Dinxperloseweg-Rondweg Zuid tot nader order gesloten. Deze hebben te lang in de rook gelegen. De genoemde wegen zijn daarom, ook tot nader order, afgesloten.

Mensen die vragen hebben over de grote brand kunnen vanaf 7.00 uur de gemeente Aalten bereiken op telefoonnummer 0543-493300.