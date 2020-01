Project Gio bekroond met Gouden Film

Hoofdrolspeler Gio Latooy werd woensdagochtend feestelijk verrast met de award door zijn ouders Marcel en Louise, zusje Melanie en medespeler Niek Roozen bij hem thuis. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Project Gio is de eerste film die in 2020 de Gouden Film Award ontvangt.



In de hilarische komedie Project Gio speelt Gio Latooy zichzelf; een bekende en ietwat onhandige YouTuber die zijn geld verdient met video's uploaden. Wanneer de ouders van Gio op vakantie gaan, loopt een feestje in hun splinternieuwe villa in Almere totaal uit de hand. Het huis is volledig verwoest en Gio heeft slechts twee weken de tijd om het huis te herstellen. Ondertussen moet hij naar de buitenwereld de schijn hooghouden dat er niets aan de hand is…

Project Gio is geregisseerd door Bas van Teylingen (De Film van Dylan Haegens), naar een scenario van Michiel Peereboom. De film is geproduceerd door Online Cookie Collective (OCC) en Tom de Mol Producties. Hoofdrollen worden gespeeld door de Nederlandse YouTube-familie bekend als De Latooys, bestaand uit vader Marcel, moeder Louise en tweeling Giovanni (Gio) en Melanie. Bijrollen worden gespeeld door Belle Zimmerman, Niek Roozen en Vincent Visser. Dutch FilmWorks verzorgt de filmdistributie van Project Gio, die momenteel in 70 bioscopen draait.



De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.