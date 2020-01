Actiz: 'Ouderenzorg moet anders, vraag naar verpleeghuiszorg moet worden voorkomen'

Meer van hetzelfde kan niet. Er is een brede maatschappelijke discussie nodig over welke maatregelen acceptabel zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden. Dat stelt bestuurslid Ronald Schmidt in een gesprek met de Volkskrant namens ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties.

‘Als we blijven denken dat de zorg voor ouderen op dezelfde manier georganiseerd is als nu of zelfs beter, zullen we elkaar op een gigantische manier teleurstellen. Het moet anders.’ Dit schrijft Actiz op de website

Tegen grenzen aanlopen

Wanneer gekeken wordt naar verpleeghuizen, ligt de kwaliteitsnorm op een niveau dat het zowel financieel als qua personeelsbezetting niet is vol te houden wanneer de vergrijzing toeslaat. Volgens Schmidt is er daarom een brede maatschappelijke discussie nodig over welke pijnlijke maatregelen acceptabel zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden. Accepteren we als samenleving minder medewerkers op een groep cliënten om zo meer mensen toegang te kunnen bieden? Vragen we meer van mantelzorgers, ook als familieleden zijn opgenomen in een verpleeghuis? De Volkskrant sprak niet alleen met ActiZ, maar ook met Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie van de Ouderenzorg in Rotterdam. Die valt Schmidt bij en noemt de situatie een ‘duivels dilemma’. Nederlandse verpleeghuizen horen bij de top-3 van Europa. ‘Moet je alles uit de kast halen om dat zo te houden, of moet je erkennen dat we tegen de grenzen aanlopen van wat mogelijk is’.

Verpleeghuiszorg voorkomen

Hoewel er het sinds 2018 ruim 23.000 nieuwe medewerkers zijn bijgekomen in verpleeghuizen, lopen wachttijden op met meer dan 500 mensen per maand. Ook Henk Nies, directielid bij Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg ziet het probleem dat ontstaat door de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. ‘Dit vraagstuk is alleen op te lossen, als we de vraag naar het verpleeghuis weten te voorkomen’, zegt hij in de Volkskrant. ‘Met nieuwe vormen van wonen, preventie, ingrijpen bij risicovolle situaties, en digitale oplossingen, moeten mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.’ Ook ActiZ pleit al geruime tijd voor meer passende woonvormen voor ouderen, om zo het gat tussen thuis en het verpleeghuis te verkleinen. Meer mogelijkheden voor ontmoeting en omzien naar elkaar in passende woonvormen biedt ouderen meer mogelijkheden zelfstandig te blijven en zo zorg te voorkomen.