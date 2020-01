Henk Jan Bolding geïnstalleerd als burgemeester van Het Hogeland

Tijdens een korte bijeenkomst in de raadzaal van het qemeentehuis in Bedum is Henk Jan Bolding geïnstalleerd als burgemeester van Het Hogeland. Bolding (64) legde de eed af tegenover Commissaris van de Koning van Groningen, René Paas. Na die bijeenkomst was er een feestelijke bijeenkomst in de Maranthakerk in de Grotestraat in Bedum. Die werd bezocht door honderden belangstellenden.

Hogelandster musici

In de kerk spraken, naast Bolding zelf, René Paas en wethouder Harmannus Blok van Het Hogeland. Namens de raad voerde Roelf Torringa in het Bedumer gemeentehuis het woord. Het programma in de kerk werd gepresenteerd door Marcel Nieuwenweg. Verschillende Hogelandster musici verzorgden het muzikale gedeelte in de Maranathakerk.

‘Bescheiden en dienstbaar’

Commissaris René Paas noemde Bolding ‘een baken van rust en ervaring’. “Bij hem staan de inwoner van Het Hogeland op nummer één. Hij is een slimme en ervaren bestuurder. Maar tegelijk een bescheiden en dienstbaar mens.”

‘Aanstekelijk’

Wethouder Harmannus Blok overhandigde Bolding de ambtsketen. “Jij hebt bewezen dat deze keten je past, letterlijk en figuurlijk. Blijf hem dragen met trots en toewijding!” Blok: “Er is hier werk aan de winkel. En zo gaan we morgen verder met waar we vandaag bleven. Met jou als aanvoerder. Jij hebt er de energie voor letterlijk en figuurlijk en dat straal je uit en is aanstekelijk.”

‘Triple A’

Raadslid Roelf Torringa zei dat Het Hogeland de gewenste ‘Triple-A- burgemeester ‘ heeft gevonden: “Ambassadeur, aanvoerder en met ambitie. Een burgemeester die de komende jaren een rol van betekenis op Het Hogeland zal spelen.”

Inwoners centraal

Henk Jan Bolding meldde in zijn toespraak vooral de inwoners van Het Hogeland centraal te willen stellen. “Ik wil als burgemeester benaderbaar en toegankelijk blijven voor inwoners omdat ze soms bij een inhoudelijk probleem een ombudsman nodig hebben. En ook op persoonlijk vlak, in tijden van rouw en trouw, zie ik voor mijzelf een dankbare taak in de rol van burgervader.”

Tegenstrijdig

De burgemeester liet zich kritisch uit over de bekostiging van gemeenten door de overheid. Hij vindt het ‘niet uit te leggen’ dat de rijksuitkering aan gemeenten daalt terwijl Den Haag een flink begrotingsoverschot heeft. “Gemeenten moeten fors uit eigen middelen bijdragen aan de uitvoering van landelijke wetgeving waardoor er op allerlei gebieden bezuinigingen dreigen.” Bolding vindt dat ook in het licht van de aardbevingsproblematiek tegenstrijdig: “Ondertussen stelt datzelfde rijk heel veel geld beschikbaar voor de versterking en de toekomst van Groningen.”

Missie

Over zijn missie als burgemeester zei Bolding: “Ik hoop over zes jaar een Hogeland achter te laten waar het uitstekend wonen, leven, recreëren en ondernemen is. Met gelijke kansen, omdat iedereen er bij hoort. Waar saamhorigheid, noaberschap, kleinschaligheid en menselijk maat, nog meer dan nu al het geval is, onze kracht is.” Hij riep zijn inwoners op mee te denken en te werken aan projecten voor ‘Toukomst van Groningen’.

Geboren Steenwijker Henk Jan Bolding is de eerste door de Kroon benoemde burgemeester van fusiegemeente Het Hogeland. Na een loopbaan als gemeentesecretaris van Lelystad en secretaris en algemeen directeur van de provincie Groningen werd hij eind 2018 tot waarnemend burgemeester van Het Hogeland benoemd.