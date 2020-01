ProRail en NS: samen naar een rookvrij station

ProRail en NS gaan de stations samen stapsgewijs rookvrij maken. Nu geldt er al een rookverbod voor stationshallen, trappen, liften en tunnels. Wat ProRail betreft verdwijnen in oktober de rookvoorzieningen op de perrons. ProRail gaat in overleg met vervoerders om dit voor iedereen op het station eenduidig en herkenbaar te realiseren. NS stopt vanaf 1 april met de verkoop van tabak in haar eigen winkelformules.

Stop verkoop tabak

NS wil dat er op het station uiteindelijk helemaal geen rook- en tabakswaren meer te krijgen zijn. Vanaf 1 april van dit jaar stopt de verkoop van rook- en tabakswaren in de eigen winkelformules op de 136 verkooplocaties van NS. Het gaat hier om de Kiosk en de StationsHuiskamer. Daarnaast sluit NS geen nieuwe contracten meer met huurders die op het station tabak willen verkopen.

Andere maatregelen

ProRail is gestart met de voorbereidingen om alle 390 rookpalen op de perrons te verwijderen. Op circa 100 van de 400 stations in Nederland bevinden zich nu nog rookpalen of roosters. Verder verwijderen we verlichte rookzoneborden, passen we de bestrating aan en werken we aan nieuwe borden voor huisregels.

Bijdragen aan preventieakkoord

De overheid wil het roken verder ontmoedigen en heeft eind 2018 het ‘Nationaal Preventieakkoord’ gepresenteerd. Hierin wordt ‘Een gezonder Nederland’ nagestreefd, waaronder een rookvrije generatie in 2040. ProRail en NS willen hieraan bijdragen door alle stations in Nederland rookvrij te maken. Het gaat in totaal om zo’n 400 stations met dagelijks zo’n 2,5 miljoen bezoekers.