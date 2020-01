Meer aandacht voor thuiszitters

In 2019 gingen er 2480 leerlingen die langer dan drie maanden thuis zaten terug naar school. Dat zijn er 339 meer dan in het jaar daarvoor. Er wordt dus voor steeds meer kinderen een oplossing gevonden. Tegelijkertijd groeide ook het aantal thuiszitters. In het afgelopen schooljaar met 311 naar 4790. Thuiszitters krijgen steeds meer aandacht waardoor er meer kinderen in beeld komen. Doordat betrokken partijen beter samenwerken, kunnen steeds meer kinderen terug naar school. Dat heeft minister Slob (onderwijs) vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Minister Slob: “Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuis zit, daalt helaas niet. Dat heeft verschillende oorzaken. In veel regio’s gaat de samenwerking goed, maar in sommige regio’s kan de samenwerking tussen onderwijs, zorg en de overheid beter. Ook zie ik dat de afgelopen jaren de aandacht voor deze kwetsbare groep is toegenomen. Dat is een goed teken, want daardoor kunnen we meer kinderen helpen.”

Samenwerken voor het kind

De problemen van een thuiszitter zijn vaak niet gemakkelijk op te lossen, omdat er organisaties uit verschillende hoeken van de maatschappij bij betrokken zijn. Om thuiszitters toch weer in de klas te krijgen ziet minister Slob enkele succesfactoren. Deze factoren die in alle samenwerkingsregio’s worden gestimuleerd, zijn:

Scholen en hulpverleners zijn effectiever door te praten mét kinderen en de ouders, in plaats van óver het kind.

Als gemeenten en samenwerkingsverbanden samen op zoek gaan naar oplossingen voor de thuiszitters, worden deze sneller gevonden.

Door beter samen te werken op plannen van ministeries voor passend onderwijs en zorg, versterken deze elkaar.

Sneller duidelijkheid

Als ouders en een school het niet eens zijn over de oplossing voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, kunnen zij naar de geschillencommissie stappen. De uitspraak van die geschillencommissie moet bindend worden. Nu is dat nog niet geregeld waardoor er van de uitspraak van de commissie kan worden afgeweken.