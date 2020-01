Reisadvies voor China aangescherpt, KLM stopt nu ook alle vluchten naar China

Voor de provincie Hubei waar het virus uitbrak, geldt nu code rood. Dat betekent dat er een dringend advies is om niet te reizen. Voor de rest van China geldt code oranje, wat wil zeggen dat het ministerie alleen aanraadt naar China te reizen als dat echt noodzakelijk is.

KLM schrapt alle vluchten

De KLM schrapt na het weekend alle vluchten van en naar China, voorlopig tot 9 februari. De vluchten vertrekkende vanaf Amsterdam op zondag 2 februari staan vooralsnog gepland om zo veel mogelijk klanten de gelegenheid te geven om vanuit Peking en Sjanghai naar Amsterdam terug te reizen. KLM reageert met deze beslissing op de adviezen van nationale en internationale instanties zoals de WHO. Het bedrijf neemt contact op met klanten van wie de reis niet doorgaat.

Britisch Airways zette weonsdag de vluchten tusen Groot-Brittannië en China stop. Air France besloot donderdag hetzelfde te doen.

Vergaande maatregelen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat China vergaande maatregelen heeft genomen om verder verspreiding te voorkomen. Het openbare leven in China ligt daarom zo goed als stil. Het ministerie zegt hierover: 'U kunt de stad Wuhan en andere grote steden in de provincie Hubei niet over de weg, met de trein en door de lucht in- of uitreizen.'

Besmettingen

Wereldwijd zijn er volgens de laatste cijfers meer dan 7.800 mensen besmet met het coronavirus. In China gaat het om 7711 gevallen. In Hongkong hebben tien personen het virus opgelopen en in Macau vijf. Behalve in Azië, hebben ook burgers in Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten het virus opgelopen. Dit meldt onder meer de Vokskrant.

Dit zijn de landen waar is vastgesteld dat burgers het coronavirus hebben: Thailand (14), Singapore (13), Japan (11), Taiwan (9), Maleisië (8), Australië (7), Zuid-Korea (6), Frankrijk (5), Vietnam (5), de VS (5), Duitsland (4), Canada (3), Verenigde Arabische Emiraten (4), India (1), Filipijnen (1), Finland (1), Nepal (1), Cambodja (1) en Sri Lanka (1).