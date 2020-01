Boze ex aangehouden na lossen waarschuwingsschot

Op donderdag 30 januari 2020 om 23.30 uur belden een angstige vrouw vanuit de wijk Dommelbergen naar het Operationeel Centrum. Haar boze ex was door het lint aan het gaan. Ze had zich in de badkamer opgesloten en had gezien dat hij mogelijk een vuurwapen zou hebben. Meerdere politie-eenheden werden naar de woning gestuurd. Specialisten werden opgeroepen. Maar voordat de politie bij de woning aankwam meldde de vrouw dat hij was vertrokken in een auto.

Aanhouding

De politie ging naarstig op zoek naar de verdachte. In de Burcht werd de auto getraceerd. Na een uur kwam de verdachte aanlopen. De agenten wilden hem aanhouden maar de verdachte werkte niet direct mee. Omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich zou kunnen hebben loste één van de agenten daarom een waarschuwingsschot. Die waarschuwing hielp want de verdachte werkte verder mee met zijn aanhouding. De 49-jarige inwoner van Oosterhout is naar het bureau gebracht. Hij had het vuurwapen niet meer bij zich.