Achternaam wijzigen na incest wordt makkelijker en kosteloos

Voor slachtoffers van incest wordt het makkelijker om hun achternaam te wijzigen. De ministerraad heeft daarmee vrijdag ingestemd op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. 'Het wijzigen van de achternaam na incest is nu vaak nog lastig en in de meeste gevallen zijn er kosten aan verbonden. Het kabinet wil naamswijziging in deze gevallen vergemakkelijken en kosteloos maken', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag.

Openrijten oude wonden

‘Een slachtoffer van incest draagt vaak dezelfde achternaam als degene die zich er schuldig aan heeft gemaakt. Ik begrijp het dus heel goed als slachtoffers van incest hun achternaam willen veranderen. Een nieuwe achternaam kan nodig zijn om een breuk te maken met een pijnlijk verleden. Nu moeten zij daarvoor heel veel moeite doen, wat weer zorgt voor het openrijten van oude wonden en nieuw leed. Dat moet in de toekomst dus anders en gemakkelijker’, aldus minister Dekker

Onherroepelijke veroordeling van de dader

Op dit moment is het voor slachtoffers van incest in de praktijk al mogelijk om hun achternaam te wijzigen als zij een onherroepelijke veroordeling van de dader kunnen overleggen. In die gevallen is naamswijziging ook kosteloos. Met dit voorstel kunnen ook slachtoffers die geen veroordeling kunnen overleggen, gemakkelijker hun achternaam wijzigen.

Verklaring onafhankelijke deskundige

Nu moeten zij nog een verklaring laten zien van een onafhankelijke deskundige waaruit blijkt dat zij lichamelijke of psychische hinder hebben van hun achternaam. Het moet ook voldoende zijn als de eigen behandelaar dat verklaart. In deze gevallen wordt naamswijziging ook kosteloos als het Schadefonds Geweldsmisdrijven een uitkering heeft toegekend aan het slachtoffer.

Vereenvoudiging ook voor andere misdrijven

De vereenvoudigingen gelden ook in gevallen waarin sprake is van bepaalde andere misdrijven, bijvoorbeeld misdrijven tegen de burgerlijke staat en ernstige geweldsmisdrijven in de familiekring.

Justis

Een aanvraag voor de wijziging van een achternaam kan ingediend worden bij Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd.