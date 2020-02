Bewoner springt van 2e etage bij kelderbrand in Rotterdamse flat

In Rotterdam is zondagavond even voor 20.00 uur brand uitgebroken in een kelder onder een flatgebouw aan de Havikshorst. Dit meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zondagavond.

Portiek vol rook

Als gevolg van de kelderbrand is het portiek van de flatwoning vol rook komen te staan. Er is sprake van een aantal gewonden die door ambulancepersoneel worden behandeld. De brand is inmiddels uit.

Van 2e etage gesprongen

Eén persoon is vanaf de 2e etage in paniek naar beneden gesprongen. De overige bewoners zijn tijdelijk opgevangen in de sporthal de Wielewaal. De brand is geblust, er zijn 8 personen naar het ziekenhuis overgebracht vanwege rookinhalatie.