KLM schort China-vluchten tot minstens 15 maart op om Coronavirus

Chengdu, Hangzhou en Xiamen

Daarnaast heeft KLM alle vluchten naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen in China opgeschort tot ten minste 29 maart 2020. 'Daarna wordt de situatie opnieuw geëvalueerd', meldt KLM.

Advies WHO

Deze beslissingen zijn gebaseerd op het advies dat we hebben ontvangen - en verwachten te ontvangen van verschillende autoriteiten, waaronder de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), ECDC (Europees Centrum voor ziektebestrijding), RIVM (Nationaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieu), IATA ( International Air Transport Association) en CDC's (Centers for Disease Control and Prevention) in China.

Blijven situatie op de voet volgen

'Natuurlijk heeft de ontwikkeling van de Coronavirus-uitbraak in China onze onverdeelde aandacht en we blijven de situatie op de voet volgen. We staan in nauw contact met verschillende nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartinstellingen. Het flexibele omboekingsbeleid voor China, zoals eerder aangekondigd, blijft van kracht', aldus KLM.