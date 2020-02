Zes jaar cel en tbs voor verkrachten en mishandeling Rina

De 21-jarige man die vorig jaar in Amsterdam-Buitenveldert de 68-jarige Rina verkrachtte en zo zwaar mishandelde dat ze later overleed, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar. Aansluitend zal hij gedwongen worden opgenomen in een tbs-kliniek.

Gewelddadige verkrachting

Het slachtoffer maakte op 21 april vorig jaar rond 21.00 uur een wandeling door de buurt toen de 21-jarige man haar pad kruiste. Hoe het eerste contact tot stand is gekomen en wat daarbij is gezegd, is onduidelijk gebleven. Wel is duidelijk dat de man, die 6 liter bier had gedronken, op enig moment buiten zinnen raakte. Hij wierp de vrouw op de grond en verkrachtte haar. Rond 21.30 uur kreeg de politie meldingen van bewoners van de flat Geervliet, die buiten geschreeuw hoorden. Getuigen zagen de man onder het balkon van de flat. Hij schreeuwde en trapte tegen het hoofd van de vrouw, die toen al roerloos op de grond lag. De man werd kort hierna aangehouden, terwijl hij in gevecht was met een buurtbewoner. De 68-jarige vrouw werd in comateuze toestand naar het ziekenhuis gebracht. Uit die coma werd zij niet meer wakker: ze overleed op 10 juni 2019.

Schokkend incident

De man heeft met zijn buitengewoon gewelddadige gedrag een onschuldige vrouw op een vreselijke manier om het leven gebracht. Hij heeft daarmee haar en haar nabestaanden onbeschrijfelijk en onherstelbaar leed toegebracht. Ook de buurtbewoners en de stad Amsterdam zijn door het fatale incident geschokt. De rechtbank rekent hem dit alles zwaar aan.

Psychose

De man is na zijn aanhouding opgenomen in een observatiekliniek en uitgebreid onderzocht. Op basis daarvan hebben deskundigen vastgesteld dat hij op het moment van zijn aanval in een psychose verkeerde en dat de kans groot is dat hij, zonder behandeling, in de toekomst opnieuw gewelddadig zal worden. De rechtbank gaat daarom mee in het advies om de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Dat betekent dat de gevangenisstraf lager uitvalt dan wanneer hij geen psychose had gehad. In plaats daarvan moet de man na zijn celstraf tbs met dwangverpleging ondergaan.