Code oranje voor zware storm in de maak

De wind draait zaterdagochtend naar zuidwest en is matig, aan zee en op het IJsselmeer eerst nog vrij krachtig. In de avond neemt de wind langs de noordwestkust toe naar krachtig.

Zondag onstuimig en nat met vooral in de middag en avond zware tot zeer zware windstoten. Ook na het weekeinde wisselvallig met geregeld buien en kans op zware windstoten. Op zondag is het met een maximumtemperatuur van ca. 12°C nog erg zacht, na het weekeinde is het met maxima van ca. 7°C weer wat frisser.