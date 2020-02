Pool (28) schuldig aan overlijden ongeboren kind bij aanrijding Weesp

Vrijdag is een 28-jarige man uit Polen, die in maart 2018 een verkeersongeval veroorzaakte, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. 'De man knalde met zijn auto op een tegemoetkomende auto. De bestuurster van die auto, was op dat moment bijna 28 weken zwanger, raakte zwaargewond. Als gevolg van het ongeluk is haar ongeboren kind overleden', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Alcohol

Op 24 maart 2018 vond er rond kwart over negen ’s avonds een aanrijding plaats op de Gooilandseweg in Weesp. De man reed met zijn auto op de verkeerde weghelft waardoor hij frontaal op de tegenligger klapte. De man heeft later verklaard dat hij die avond in nerveuze toestand is gaan rijden en dat hij tijdens het rijden merkte dat hij in slaap viel. Ook heeft hij eerder die avond een aanzienlijke hoeveelheid alcohol gedronken. Bovendien had de man geen rijbewijs.

Ongeboren kind overleden

Door de aanrijding heeft de vrouw zwaar lichamelijk letsel opgelopen met als gevolg dat het ongeboren kind een ernstige hersenschade heeft opgelopen. Hierdoor is de zwangerschap van de vrouw vroegtijdig afgebroken. De medische verklaring en onderzoek geven geen andere mogelijke oorzaak voor het overlijden dan de aanrijding, veroorzaakt door het rijgedrag van de man. Het overlijden van het ongeboren kind kan de man dus worden aangerekend.

Man was duidelijk een gewaarschuwd mens

Het ongeval laat diepe sporen na bij de ouders van het ongeboren kind, zoals ook blijkt uit de slachtofferverklaring. De veroordeling door de rechtbank zal vanzelfsprekend dit verlies niet kunnen verzachten. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat de man in Polen als eens eerder is veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol.

'Gewaarschuwd mens'

Ondanks dat hij geen rijbewijs heeft, heeft de rechtbank toen bepaald dat de man 3 jaar geen motorrijtuig mag besturen. Deze ontzegging gold ook nog tijdens het ongeval in Weesp. De man was dus duidelijk een gewaarschuwd mens. Naast de gevangenisstraf voor het veroorzaken van het ongeval legt de rechtbank de man ook een gevangenisstraf van 1 week op voor het rijden zonder rijbewijs.