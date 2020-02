Hof legt 120 uur werkstraf op voor dodelijk verkeersongeval A9 Wijkertunnel

Vrijdag is een 56-jarige automobilist uit Leeuwarden in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een deels voorwaardelijke rijontzegging voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vrijdag beslist.

Taakstraf

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 190 uur en een deels voorwaardelijke rijontzegging gevorderd. Eerder legde de rechtbank een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging op.

Dood door schuld

Op 15 september 2015 activeerde een hoge vrachtwagen de hoogtesignalering van de Wijkertunnel op de A9. Daardoor werd de tunnel in zuidelijke richting afgesloten voor verkeer door middel van een rood verkeerslicht. Het slachtoffer, dat voor de verdachte in zijn auto reed, remde af en kwam ter hoogte van dat verkeerslicht nagenoeg of helemaal tot stilstand.

Snelheid niet geminderd

De verdachte merkte het verkeerslicht en de auto van het slachtoffer niet op en reed met onverminderde snelheid tegen deze auto aan. Als gevolg van de aanrijding is het 69-jarige slachtoffer overleden. De verdachte heeft volgens het hof aanmerkelijk onoplettend en onvoorzichtig gehandeld. Het hof acht dan ook dood door schuld (artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994) bewezen.

Straf

Het hof heeft bij het bepalen van de strafmaat mede gelet op de ernstige gevolgen van het feit voor het slachtoffer en diens nabestaanden. Daarnaast weegt het hof mee dat het ongeval ook op de verdachte een grote impact heeft gehad.