Dertien aanhoudingen bij internationale politieactie

De politie heeft donderdag 6 februari tijdens een internationale actie die vooral gericht was op de in- en uitvoer van verdovende middelen, dertien personen aangehouden. Dit zijn bijna allemaal personen die meer dan een gebruikershoeveelheid verdovende middelen bij zich hadden. Uitschieter een Fransman met 1,7 kg heroïne in zijn auto op de A16. In totaal werden 198 voertuigen gecontroleerd en 313 personen.

De politieactie duurde van 15.00 tot 22.00 uur en vond plaats op de snelwegen richting Duitsland en België, op de internationale treinverbindingen naar Duitsland en België en op de Rijn in het Nederlands-Duits grensgebied. De Nederlandse politie werkte samen met de Douane, de Koninklijke Marechaussee, de Duitse, Belgische, Franse en de Luxemburgse politie. Op de snelwegen langs de Duitse grens werd zoveel mogelijk met gemixte bemanning gewerkt en ook in de treinen werd samen gecontroleerd. Naast de extra aandacht voor verdovende middelen werd ook gelet op mobiel banditisme, dat zijn internationaal rondtrekkende bendes en transportcriminaliteit.

Naast de aanhoudingen voor het bezit van meer dan een gebruikershoeveelheid verdovende middelen werden 28 personen, voornamelijk met een buitenlandse nationaliteit, staande gehouden met een gebruikershoeveelheid. Al deze drugs, voornamelijk hennep en hasj, werden in beslag genomen. De uit- of invoer van verdovende middelen is namelijk verboden, dat geldt ook voor gebruikershoeveelheden. In Nederland worden de drugs dan in beslag genomen maar in Duitsland en België wordt daarnaast altijd ook nog een boete van minimaal 75 euro opgelegd.

kentekens

Op de A12 bij Arnhem werd de auto van een 29-jarige man uit Vlaardingen in beslag genomen. Hij kwam vanuit Duitsland met een auto Nederland in rijden met valse kentekenplaten. De auto stond al sinds november 2019 niet meer op naam geregistreerd. De herkomst van de auto wordt onderzocht. Op de A4 bij de Belgische grens trof de politie een auto met een Engels kenteken aan die al lange tijd niet op naam geregistreerd was. Ook deze ‘spookauto’ werd in beslag genomen. Met dergelijke voertuigen proberen de gebruikers vaak onder de radar te blijven. Ze betalen geen belasting, zijn niet verzekerd, plegen veel overtredingen die nooit betaald kunnen worden omdat er geen eigenaar bekend is en worden ook regelmatig gebruikt voor criminele activiteiten. Op de A77 bij de grensovergang Goch werden bij een controle in een auto met Albanese inzittenden een set valse kentekenplaten aangetroffen. Op de A2 in het zuiden reed een auto met Franse handelaarskentekens die in het buitenland niet geldig zijn. Ook die werden in beslag genomen en de bestuurder bekeurd.

Ploertendoder

Naast de eerder genoemde feiten werden tientallen bekeuringen uitgedeeld voor verkeersovertredingen zoals het niet-handsfree bellen, het rijden onder invloed van verdovende middelen en overschrijding van de maximumsnelheid. Ook werden twee ploertendoders en twee messen in beslag genomen. In de trein tussen Enschede en Gronau werd een 21-jarige Nederlander aangehouden die nog negen dagen straf moest uitzitten. Aan openstaande boetes werd bijna 2500 euro geïnd.