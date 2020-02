Politiepaard schopt wielrenner van fiets

Afgelopen vrijdagmiddag is er in Den Haag een ongeluk gebeurd met een politiepaard en een fietser. Twee politieruiters reden op het ruiterpad Madepolderweg in de richting van de Oorberlaan. Een racefietser reed in dezelfde richting, parallel aan de ruiters, op het fietspad.