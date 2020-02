Brand in garagebox

Op zaterdagavond bleek er brand te zijn in een garagebox onder een appartementencomplex aan de Tuinweg in Hoofddorp. De politie onderzoek de brandsoorzaak. Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie .

Omstreeks 22.40 uur kreeg de politie melding van een sterke rookontwikkeling in het trappenhuis van het gebouw. Uit voorzorg werden bewoner verzocht het pand te verlaten. Onderzoek wees uit dat de rook afkomstig was uit een garagebox. In de box bleken wat goederen in brand te staan. De brandweer kon het vuur snel blussen.

Bij controle bleek de eigenaar van de box al lange tijd niet meer in de opslagruimte te zijn geweest. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht.