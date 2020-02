Verdachte aangehouden na steekincident in woning

Rond 00.20 uur kwam bij de politie de melding binnen van een steekincident in een woning. Toegesnelde agenten troffen in de woning zowel het slachtoffer als de verdachte aan. De twee zouden voorafgaand aan het incident ruzie met elkaar hebben gehad. De verdachte zou het slachtoffer met een mes hebben gestoken. Het slachtoffer werd door het ambulancepersoneel aan ter plekke zijn verwondingen worden behandeld. De verdachte kon direct worden aangehouden en is voor verhoor meegenomen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.