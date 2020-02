Politie lost twee waarschuwingsschoten bij aanhoudingen

Op zondag 9 februari zijn in de Noorderbeekdwarsstraat in Den Haag twee personen aangehouden, omdat zij mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Bij de aanhoudingen loste de politie twee waarschuwingsschoten.

Rond 02.30 uur kwam bij de politie de melding binnen van een verdachte situatie voor een woning in de Noorderbeekdwarsstraat. Hierbij zouden mogelijk vuurwapens zijn getoond. Toen agenten ter plaatse kwamen en zij de twee mogelijke verdachten in het vizier hadden, gaf één van hen geen gevolg aan de aanwijzingen van de politie. Hierdoor voelde een agent zich genoodzaakt om twee waarschuwingsschoten te lossen. Niemand is hierbij gewond geraakt. De twee mannen konden vervolgens worden aangehouden en zijn meegenomen voor verhoor.

Uiteindelijk zijn er geen vuurwapens aangetroffen. De twee aangehouden mannen zijn vervolgens weer heengezonden.