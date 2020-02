Anouk is de kersverse winnaar van Heel Holland Bakt

Anouk mag zich vanaf vandaag de Beste Thuisbakker van Nederland 2019-2020 noemen.

Rustig en doelgericht bakte de 43-jarige Anouk zich naar de winst van Heel Holland Bakt en daarom mag ze zich de Beste Thuisbakker van Nederland 2019-2020 noemen. Anouk over de winst: ''Het moment dat je naam wordt genoemd en je weet dat je hebt gewonnen is zo overweldigend. En een grote opluchting, het is volbracht. Maar het voelt ook nog steeds een beetje alsof het niet over mij gaat.'' In een interview op de website van Heel Holland Bakt vertelt Anouk meer over haar ervaring in de befaamde Heel Holland Bakt-tent.



Anouk wist de jury, bestaande uit culinair publicist Janny van der Heijden en Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven, keer op keer te imponeren met haar technieken, creativiteit en originele recepten. Ze kreeg gedurende het seizoen maar liefst drie meesterbakkermedailles opgespeld. Het spektakelstuk van de finale, de laatste opdracht van dit seizoen, was een finaletaart van maar liefst 1,5 meter lang. Anouk maakte een concepttaart; ze verwerkte in deze taart haar leven in boeken en gebruikte hiervoor verschillende smaken en technieken. De jury: ''Dit was een fantastisch seizoen. Anouk is een terechte winnaar. Vanaf het begin af aan heeft zij stabiel gebakken. Ze is heel creatief, heeft alles goed voor elkaar en beheerst fantastische technieken.''

Doorbakken met Anouk

Nu Anouk Beste Thuisbakker van Nederland is, breekt een nieuwe periode aan! Woensdag 12 februari is ze samen met Janny van der Heijden, Robèrt van Beckhoven en medefinalisten Esther en Jeanette te zien in de laatste aflevering van Doorbakken om 21.30 uur op NPO 1, gepresenteerd door Irene Moors. Op vrijdag 14 februari is Anouk te zien in Tijd voor MAX om 17.10 uur op NPO 1.