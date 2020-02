Zandzakken in Dordrecht tegen het wassende water

In Dordrecht heeft de gemeente samen met haar inwoners maatregelen genomen tegen het wassende water.

Het water staat op sommige plekken hoger dan verwacht. Dit komt door de wind die het water de kade opstuwt. Dit is de situatie op o.a. de Taankade, Bomkade en Korte Kalkhaven. Daarom adviseert de gemeente bewoners van de kades om vanavond zandzakken neer te leggen. Morgenochtend rond 05.00 uur verwacht Rijkswaterstaat een piek van 2,26 meter boven NAP.

Kades die lager liggen dat de verwachte waterstanden krijgen te maken met wateroverlast. Bewoners en ondernemers met panden aan deze kades doen er goed aan om voorzorgsmaatregelen te treffen. Dat hoeft niet voor iedereen te gelden. Veel panden liggen hoger dan het straatniveau en/of hebben inpandige verhogingen of andere aanpassingen waardoor de kans op overlast minder is.

Meerdere plaatsen in de regio hebben last van hoogwater. Ook in Rotterdam en Zwijndrecht zijn straten ondergelopen.