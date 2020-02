40 kilo speed aangetroffen tijdens integrale controle

Tijdens een integrale controle in een woning hebben politiemensen van team Dongemond woensdagavond 12 februari 2020 twee mannen aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. In de woning in de Freesiastraat troffen de controleurs namelijk 40 kilo speed aan. De verdachte zijn een 36-jarige inwoner van Oosterhout en een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Burgemeester Buijs heeft de woning per direct gesloten.

De politiemensen, onder wie wijkagenten Aad van Wensen, Gré van der Vorst, Yvonne Groeneveld en Kees Schuller, deden woensdagavond onder leiding van medewerkers van de afdelingen Toezicht & Handhaving, Bouw- en Woningtoezicht en Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Oosterhout mee aan een integrale controle. Ook woningcorporatie Thuisvester nam aan de controleactie deel. Met elkaar, controleren ze, vanuit de verschillende disciplines gezien, diverse panden. Door op deze manier samen te werken én samen met regelmaat deze controles te houden, kunnen ze een vuist maken tegen bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit.

Pakken met drugs

Toen ze een woning in de Freesiastraat controleerden op mogelijke illegale bewoning, troffen ze in het huis een groot aantal pakketten met drugs aan. In de pakketten zit vermoedelijk speed (straattaal voor amfetamine). Na weging op het politiebureau bleek het te gaan om ruim 40 kilo. Na het aantreffen van de drugs zijn twee mannen die in de woning aanwezig waren aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Oosterhout en een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De drugs zijn inbeslaggenomen. Ook nam de politie diverse spullen om speed te kunnen fabriceren, een mes en een patroonhouder in beslag.

Woning gesloten

Burgemeester Mark Buijs heeft de woning per direct gesloten. Met de sluiting wil de burgemeester het signaal zero tolerance afgeven: “In Oosterhout tolereer ik geen drugshandel. Ik sta voor een veilige stad en leefomgeving en indien nodig gebruik ik hiervoor mijn bevoegdheden.”

De twee verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden donderdag verhoord. De gemeente heeft de woning verzegeld.