Trucker grijpt heldhaftig in op snelweg

De trucker zag bij Leusden een kleine personenauto slingerend rijden. Hij zag ook dat de bestuurster over haar stuur hing, waardoor hij de indruk had dat ze onwel was geworden. De jonge chauffeur bedacht zich geen moment en stuurde zijn combinatie naar de auto van de vrouw. Voorzichtig duwde hij met zijn vrachtwagen de auto tegen de vangrail. Op deze manier wist hij beide voertuigen tot stilstand te brengen.

Ziekenhuis

De oudere dame bleek inderdaad onwel. De toegesnelde politie en ambulance medewerkers zijn direct begonnen met reanimatie. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Door het heldhaftige optreden van de chauffeur heeft hij mogelijk het leven van de vrouw gered en een ernstig verkeersongeval voorkomen. De auto, de vrachtauto en de vangrail liepen slechts lichte schade op. Voor de vrachtwagenchauffeur is slachtofferhulp ingeschakeld.