Mogelijk valse melding van overval

Donderdagavond heeft de politie een uitgebreid onderzoek ingesteld na een melding van een woningoverval op de Fnidsen in Alkmaar. Na uitvoerig met het slachtoffer te hebben gesproken, rezen er twijfels of de overval wel had plaatsgevonden. De politie houdt rekening met de mogelijkheid van een valse melding en doet onderzoek hiernaar.