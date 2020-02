Zondag wordt het opnieuw een ontstuimige dag

Morgen overdag is het bewolkt. In de ochtend valt er in het noordwesten nog regen. In de loop van de ochtend wordt het overal droog en vooral in het zuidoosten kan de zon even doorbreken. In de avond valt er in het westen en noorden af en toe lichte regen. Het wordt een zachte dag met in de middag 8°C op de Wadden en 13°C in het zuiden. De zuidwestenwind neemt gedurende de dag toe en wordt in de avond boven land vrij krachtig tot krachtig, aan zee en op het IJsselmeer hard, 7 Bft. In de loop van de avond zijn langs de noordwestkust zware windstoten rond 80 km/uur mogelijk.