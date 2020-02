Nederlanders de sigaar door Haags ''spelletje stratego'' mariniers verhuizing

De rel die is ontstaan over de verhuizing van de mariniers gaat de Nederlander uiteindelijk een hoop geld kosten.

De mariniers verhuizen, als het aan Defensie ligt, niet naar Vlissingen. In plaats daarvan wordt gedacht aan een nieuwe kazerne op Kamp Nieuw Milligen bij Apeldoorn. Dat staat in het voorgenomen besluit dat het kabinet vrijdag heeft genomen. Tegelijkertijd stelt het kabinet in het voorgenomen besluit dat Zeeland in dat geval op een rechtvaardige wijze moet worden gecompenseerd. Het bedrag waar momenteel over wordt gesproken ter compensatie voor Zeeland is ruim twee miljard.

Dat geld zal moeten worden opgehoest door de staatskast, dus uit de portemonnee van de belastingbetaler. De provincie Zeeland voelt zich bedrogen en bestempeld de Haagse landelijke bestuurders als 'niet meer te vertrouwen'. Maar uiteindelijk treft deze belachelijke poppenkast alle Nederlanders. Wij moeten met z'n allen boeten voor de grove bestuurlijke fouten die nu en destijds door het kabinet is gemaakt.